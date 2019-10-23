РИАМО - 23 окт. В среду в Дмитровском городском округе открылся самый крупный в России логистический центр «Леруа Мерлен» площадью 140 тысяч квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Новый распределительный центр будет снабжать все магазины «Леруа Мерлен» на территории России и Казахстана. Общая площадь «Северной звезды» – 140 тысяч квадратных метров», – отмечается в сообщении.

Мощностей центра хватит на то, чтобы обслуживать 1,5 тысячи поставщиков. Работу организуют по уникальным технологиям. На сегодняшний день в центре уже приступили к работе 200 сотрудников, постепенно будет привлекаться новый персонал, всего планируется создать около 1 тысячи рабочих мест.

Новый инновационный распределительный центр расположен на территории «PNK парка «Белый Раст» в деревне Зараменье Дмитровского городского округа.