РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 23 окт. В подмосковных Котельниках создали комиссию по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения в 2020 году, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В городском округе Котельники уже создана комиссия по подготовке и проведению переписи. Предстоящая перепись населения будет отличаться от предыдущих тем, что будет предоставлена возможность пройти ее самостоятельно, заполнив анкету на портале госуслуг. Для заполнения анкеты нужно всего 15 минут времени и доступ к интернету», – говорится в сообщении.

Во время пробной переписи населения в 2018 году более миллиона человек заполнили анкету на себя и семью.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Опрос будет также проводиться на традиционных бумажных бланках. Принять участие в переписи можно будет на переписных участках, в том числе в МФЦ.