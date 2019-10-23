РИАМО - 23 окт. В 2019 году предприятия народных художественных промыслов Подмосковья получили поддержку из бюджета на сумму более чем 8,2 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Комитет Мособлдумы по вопросам образования, культуры и туризма провел расширенное заседание на тему сохранения и развития народных художественных промыслов (НХП) в Московской области. На территории региона находится 19 предприятий НХП, на которых работает 2,3 тысячи человек. Для предприятий действуют различные федеральные меры поддержки, к примеру, освобождение от уплаты НДС, а также субсидии.

«В 2019 году 12 предприятий НХП Подмосковья получили компенсацию из средств бюджета области на участие в шести крупнейших международных и всероссийских выставках на сумму более чем 8,2 миллиона рублей. Помимо этого, 300 образцов промыслов было отнесено к изделиям НХП и рекомендованы для регистрации как образцы художественного достоинства», – отмечается в сообщении.

Из средств бюджета региона планируется выделить 4,2 миллиона рублей на организацию участия предприятий НХП Московской области на всероссийской выставке «Ладья. Зимняя сказка», которая пройдет с 11 по 15 декабря.

Помимо этого, в четвертом квартале текущего года запланировано создание ассоциации НХП Подмосковья, а также единого оператора продаж изделий НПХ.