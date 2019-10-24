РИАМО - 24 окт. Схема движения транспорта изменилась на участке Краснодонской улицы в столице, также днем в четверг перекроют движение в центре Москвы, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса Москвы.

Ограничения ввели на участке Краснодонской улицы у владений №46/1 до 24 января 2020 года в связи с проведением работ на инженерных сетях. Они действуют на двух полосах с сохранением существующего количества полос за счет обустройства временных уширений.

Также движение по площади Васильевский Спуск будет перекрыто с 14:00 до 20:00 в четверг из-за подготовки к 78-й годовщине военного парада на Красной площади 7 ноября 1941 года.