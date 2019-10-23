РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В подмосковном Подольске в среду студенты сдали 25 литров крови в ходе первого дня акции «Стань донором крови», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольской станции переливания крови в среду началась трехдневная студенческая акция «Стань донором крови», которая будет проводиться до 25 октября включительно. В первый день в ней приняли участие более 50 студентов округа.

«В ходе первого дня акции было получено 25 литров цельной крови. Процедура занимает не более 15 минут, за это время у донора берут 450 миллилитров крови. Каждый студент получил денежную компенсацию на питание в размере 727 рублей, всем участникам предоставлено два дня отдыха», – говорится в сообщении.

Перед сдачей крови потенциальные доноры проходят осмотр у врача, чтобы измерить давление и уточнить, не было ли в последнее время заболеваний, а также заполняют анкету.

Акция «Стань донором крови» в Подольске проходит дважды в год – весной и осенью с целью решения проблемы нехватки донорской крови и популяризации донорства среди молодежи.