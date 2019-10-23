РИАМО - 23 окт. Газораспределительную станцию «Бужаниново» торжественно открыли в подмосковном Сергиево-Посадском городском округе после проведения работ по реконструкции и переоснащению, в перспективе станция позволит обеспечить газом новых потребителей, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлгаз».

«Реконструкция прошла в штатные сроки, работы по переоснащению выполнялись на протяжении года. После установки новейшего оборудования производственная мощность газораспределительной станции была существенно увеличена и составила 10 тысяч кубометров в час», – сказал глава АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

По его словам, в дальнейшем это позволит подключить к газу новых абонентов, проживающих в муниципалитете.

В свою очередь исполняющий обязанности министра энергетики Московской области Дмитрий Анисимов отметил, что техническое переоснащение станции «Бужаниново» в перспективе положительно повлияет на весь Сергиево-Посадский округ. В частности, проведенные работы создают условия для развития малого и среднего бизнеса, а также промышленных предприятий, благодаря которым появятся новые рабочие места.

Газораспределительная станция «Бужаниново» была введена в эксплуатацию в 1992 году и до технического перевооружения обслуживала муниципальную котельную поселка Бужаниново, в числе потребителей - 586 квартир, 88 частных жилых домов, школа и детский сад.

В рамках технического переоснащения были проведены работы по обеспечению станции источником бесперебойного электроснабжения – газовым генератором, который необходим в случае возникновения аварийных ситуаций. Также на объекте появилась охрана и лазерный детектор для обнаружения утечек метана.

Кроме того, была установлена система автоматизированного управления технологическим процессом газораспределительной станции, выполнена замена технологической трубопроводной обвязки и запорно-регулирующей арматуры, а также проведено благоустройство прилегающей и внутриплощадочной территории.

Проведенные работы позволят в дальнейшем газифицировать 12 деревень, 30 СНТ и ДНТ.