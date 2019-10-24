РИАМО - 24 окт. На 81-м километре трассы М-7 «Волга» в Орехово-Зуевском городском округе временно ограничили движение, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород».

На участке трассы будут проводить работы по установке пролетного строения надземного пешеходного перехода.

«С 02:00 до 04:40 движение по участку временно ограничат. Проезжая часть в сторону Москвы будет сужена до одной полосы, максимальная скорость – 50 километров в час. Для безопасного проведения основных работ движение на участке автодороги приостановят в интервале с 03:00 до 03:40», - говорится в материале.

Водителям предлагают объезжать участок. Один из возможных вариантов — километр 75+150 М-7 «Волга» – Электрогорск – автодорога А-108 – 83 километр М-7 «Волга».

В ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» принесли извинения за временные неудобства.