РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 окт. Жители подмосковного Красногорска могут разместить в соцсетях фотографии с бабушками и дедушками и выиграть призы, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«В преддверии Всероссийского дня бабушек и дедушек, который отмечают 28 октября, в горокруге Красногорск объявлен фотоконкурс. Для участия нужно разместить в социальной сети Instagram свою фотографию с бабушкой или дедушкой и отметить публикацию хештегами: #ясбабулей #ясдедулей #ДолголетиеКрасногорск», – говорится в сообщении.

Пять призов достанутся авторам фото в номинации «Приз зрительских симпатий» (по числу отметок), еще пять определит беспристрастное жюри. Победителей ждут теплые комплекты с символикой проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное Долголетие».

«Итоги конкурса подведут 28 октября в 14:00 и опубликуют во всех официальных аккаунтах горокруга Красногорск», – заключается в сообщении.