РИАМО - 24 окт. Министр экономики и финансов Подмосковья Елена Мухтиярова выступит в четверг в Мособлдуме с докладом о ходе реализации национальных проектов в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

«В этом году в плане стоят работы по более 200 объектам в рамках нацпроектов – это строительство и реконструкция детских садов, школ, больниц, поликлиник, а также проекты в сфере экологии – на эти цели выделено более 133 миллиардов рублей. Мы планируем обсудить на заседании думы, как идет освоение средств, нет ли отставаний по графикам», – сказал глава Подмосковного парламента Игорь Брынцалов.

Он добавил, что депутаты от фракции «Единая Россия» включили мониторинг реализации нацпроектов в перечень своих основных направлений деятельности.

«В ходе своих поездок в округа мы собираем информацию о ходе строительства и реконструкции объектов, в случае возникновения проблем – стараемся решить на месте или подключаем исполнительную власть», – подчеркнул парламентарий.