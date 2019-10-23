РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 23 окт. Порядка 1,2 тысячи одиннадцатиклассников из подмосковного Красногорска сдадут единый госэкзамен в конце текущего учебного года, сообщается на официальном сайте администрации округа.

«В 2020 году выпускные экзамены предстоит сдавать около 1,2 тысячи одиннадцатиклассников округа. Намечено 9 встреч, на которых родители выпускников смогут получить ответы по вопросам процедуры сдачи экзамена, выбора предметов, документов при поступлении в вузы и другим», – говорится в сообщении.

Первую подобную встречу провели 22 октября в школе №18. Следующая, с родителями учеников школ №№1 и 8 и гимназии №7, пройдет 24 октября в 18:00 в МБОУ СОШ №8.

Также на любые вопросы по поводу ЕГЭ можно получить ответ по телефону горячей линии: 8(498)568-59-88 или по электронной почте: krasege@mail.ru.