РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. На дорогах подмосковного Подольска в текущем году устранили более 2,4 тысячи ям общей площадью более 9,7 тысячи квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

В Подольске завершены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения, запланированные на 2019 год.

«В течение 2019 года в рамках содержания улично-дорожной сети в округе было зарегистрировано и отремонтировано более 2,4 тысячи ям общей площадью более 9,7 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

В ходе работ по ремонту дорог неоднократно выявлялись случаи ненадлежащего исполнения подрядчиками условий муниципального контракта.

«По состоянию на 23 октября подрядчикам было выставлено 49 требований об уплате штрафов за ненадлежащее исполнение своих обязательств по контрактам на сумму более 1,7 миллиона рублей», – отмечается в материале.

Всего на реализацию муниципальной программы ремонта сети автодорог общего пользования на территории округа было предусмотрено порядка 135 миллионов рублей, из которых более 97,6 миллиона рублей – на капитальный ремонт и ремонт автодорог, более 29,7 миллиона рублей – на благоустройство улично-дорожной сети и территорий, прилегающих к МЦД-2 «Подольск – Нахабино». Также более 7,8 миллиона рублей были выделены на ремонт подъездных дорог к дачным и садоводческим товариществам.

За счет средств из бюджетов Московской области и городского округа Подольск было отремонтировано 40 автомобильных дорог общей протяженностью более 18,2 километра и общей площадью около 80 тысяч квадратных метров.

На всех объектах после завершения работ проводится контроль качества путем отбора кернов для проведения лабораторных испытаний. Из 40 проверенных объектов получено 14 положительных заключений, согласно которым проведена 100% оплата по 13 объектам.

В настоящее время по 10 объектам ожидается повторное заключение экспертизы контроля качества после устранения замечаний. По оставшимся 14 объектам выполняются работы по устранению замечаний экспертизы.