РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. Представитель уличного комитета «Петропавловский» попросила отремонтировать фонарь на детской площадке в Петропавловском парке поселка Малаховка Люберец, работы проведут до 3 ноября, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в административном здании поселка Малаховка состоялась встреча представителей администрации Люберец с уличными комитетами и старостами. На встрече один из представителей уличного комитета «Петропавловский» попросила отремонтировать фонарь, который сильно накренен.

«На освещение сейчас мы делаем сметы, когда будет отыгран контракт, тогда появится свет. Освещение планируется (восстановить – ред.) к концу следующей недели», – сказал представитель территориального управления «Малаховка-Красково».