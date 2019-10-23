РИАМО - 23 окт. Заместитель председателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко посетил XXVII международный фестиваль «Зодчество’19» в Гостином дворе и встретился с профессиональным сообществом, с которым обсудил вопросы правового регулирования в данной сфере, говорится в сообщении пресс-службы Мособлархитектуры.

В обсуждении актуальных вопросов развития отечественной архитектуры приняла участие главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

«Мутко ознакомился с экспозициями регионов и провел встречу с ведущими российскими архитекторами – руководителями региональных отделений СА России и главными архитекторами муниципальных образований и субъектов РФ», - отмечается в сообщении.

Участники обсудили ряд важных для профессионального сообщества вопросов, касающихся инструментария работы главных архитекторов в регионах, роли градостроителей в территориальном развитии страны, а также регулирования архитектурной деятельности.

В частности, Мутко поддержал мнение профессионального цеха о скорейшем принятии закона «Об архитектурной деятельности в РФ». Он подчеркнул, что готов выслушать все предложения с тем, чтобы этот закон как можно скорее заработал в качестве основного документа, регламентирующего взаимоотношения как внутри отрасли, так и межотраслевое партнерское сотрудничество.

В ходе встречи Кузьмина обратила внимание на проблематику регулирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства.

«Этап согласования АГО необходимо вынести на федеральный уровень и закрепить в виде отдельной статьи Градостроительного кодекса. Важность этого этапа трудно переоценить. Регулирование архитектурно-градостроительного облика необходимо отразить и в положениях об экспертизе и авторском надзоре, чтобы у архитекторов была реальная возможность следить за качеством реализации», – подчеркнула Кузьмина.

В ходе своего визита Мутко также ознакомился со стендом Московской области, которая в этом году представила на фестивале проект по разработке пилотных концепций развития городов «Градосфера Подмосковья», открывающий возможности нового подхода к эффективным практикам территориального развития.

Подводя итоги встречи, заместитель председателя правительства РФ выразил уверенность, что взаимодействие власти, профессионалов, гражданского общества, умение выстраивать диалог и слышать в нем друг друга обязательно дадут результаты.

Ежегодный международный архитектурный фестиваль «Зодчество» прошел в Гостином дворе. На нем традиционно проводился смотр достижений в области архитектуры и градостроительства. Московская область удостоилась сразу нескольких наград, в том числе золотого знака смотра-конкурса «Регионы России».