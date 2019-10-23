РИАМО - 23 окт. ХХХII летние Олимпийские игры пройдут в столице Японии Токио с 24 июня по 9 августа 2020 года, участие в них примут порядка 12,5 тысяч спортсменов из 205 стран мира, 80 подмосковных спортсменов также готовятся к соревнованиям, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Подмосковные спортсмены совместно с тренерским составом сейчас находятся в активной фазе подготовки к Играм. Планируем, что в составе сборной России на Олимпиаде в Токио выступят 80 представителей региона – это почти в два раза больше, чем на летних Играх 2016 года, которые прошли в Рио-де-Жанейро. Тогда спортсмены Московской области внесли в общую копилку национальной сборной 15 медалей в 10 видах спорта», - рассказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Представители Московской области будут выступать в боксе, стрельбе из лука, греко-римской борьбе, фехтовании, баскетболе и волейболе, вольной борьбе, дзюдо, каратэ, конном спорте, легкой атлетике, настольном теннисе, теннисе, тяжелой атлетике, синхронном и традиционном плавании, современном многоборье, пулевой стрельбе, спортивной и художественной гимнастике.

При этом всего на Олимпийских играх будет представлено 44 вида спорта, а медали будут разыгрываться в 339 дисциплинах.

«Традиционно рассчитываем на результативные выступления в боксе, вольной борьбе, легкой атлетике, плавании, дзюдо, фехтовании. В Подмосковье очень сильная школа по этим видам спорта. Сейчас тренировочный процесс в самом разгаре, какие-то конкретные прогнозы делать, конечно, преждевременно. Однако в своих силах мы уверены и настроены на результат», - подытожил Терюшков.