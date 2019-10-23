РИАМО – 23 окт. Состоялась приемка работ по сохранению северного флигеля в усадьбе Тимохово в Ленинском городском округе, в будущем здесь откроют ресторан, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления культурного наследия Московской области.

Усадьба располагается по адресу: город Видное, улица Школьная, дом 79А.

«Восстановлены утраченные части памятника, конструкции, столярные заполнения, декор. Объекту возвращен первоначальный облик фасадов на период начала ХХ века: кирпичные стены с белокаменным декором, восстановлены терраса и крыльца», – отмечается в сообщении.

Объект культурного наследия в рамках приспособления оборудован под ресторан.