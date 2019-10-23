РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 окт. Юные журналисты и фотографы представили свои работы на выставке достижений школьных пресс-центров Домодедова, которая прошла в рамках окружного медиафорума, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

Медиафорум «Только вперед!» прошел в лицее №3 подмосковного Домодедова 22 октября.

«Успейте, дерзайте, будьте полезными, вдохновляйте и не давайте себе второго шанса!». Эти слова можно считать девизом прошедшего в лицее №3 медиафорума «Только вперед!». Участниками форума стали юные журналисты, фотографы, операторы и сценаристы – учащиеся общеобразовательных организаций округа и их педагоги», – говорится в сообщении.

В начале мероприятия была организована выставка достижений школьных пресс-центров Домодедова.

«В холле работала зона репортажей, где любой желающий юный журналист мог взять интервью, записать стендап, подснять интересных лайвов и просто сделать фото на память», – отмечается в материале.

Организовал мероприятие детский экологический центр «Эко-Дом», который руководит работой муниципальной детской общественной организации «Союз школьных СМИ».