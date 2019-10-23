РИАМО - 23 окт. Решения Госжилинспекции Московской области о внесении изменений в региональный реестр лицензий, либо отказе во внесении таких изменений областной Арбитражный суд признал законными, говорится сообщении пресс-службы надзорного органа.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что оспорить эти решения пытались управляющие компании из Люберец и Одинцова.

«ТСЖ «Капитал» из городского округа Люберцы оспаривала невнесение изменений в реестр лицензий по дому №81 по улице Карла Маркса в поселке Красково. «Капитал» сообщал, что является избранной управляющей компанией в этом доме. Рассмотрев представленные сторонами доказательства, суд признал обоснованным решение Госжилинспекции об отказе во внесении изменений в реестр», – говорится в сообщении.

ТСЖ не выполнило требования порядка внесения изменений в реестр лицензий субъекта РФ по представлению необходимых документов в полном объеме. Следовательно, Госжилинспекция не нарушала права и законные интересы товарищества, поэтому основания для удовлетворения его требований отсутствуют.

Законность решения Госжилинспекции была подтверждена и при рассмотрении обращения ООО «КОНМИ» из Одинцова, которое оспаривало изменение в реестре лицензий, согласно которому домом №10 по Белорусской улице стало управлять ООО «УК «Родной Городок».

Суд признал внесение изменений обоснованным, поскольку оно полностью соответствовало требованиям действующего законодательства. По результатам проверки представленных «Родным Городком» документов у Госжилинспекции не имелось оснований для отказа во внесении изменений в реестр.

«В обоих случаях Арбитраж признал, что наши действия не противоречили требованиям законодательства, не нарушали права и законные интересы заявителей. Поэтому в удовлетворении требований управляющим организациям из Люберец и Одинцова было отказано», – резюмировала руководитель Федина.