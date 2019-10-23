РИАМО - 23 окт. В аэропорту Шереметьево на СВХ ОАО «Шереметьево-Карго» приостанавливали оформление партии эмбрионов мелкого рогатого скота в количестве тысячи штук из Сербии, которые следовали по разрешению Россельхознадзора и товаротранспортному документу, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«При проведении пограничного ветеринарного контроля установлено: в ветеринарном сертификате отсутствует информация об эпизоотическом благополучии по блютангу (вирусная инфекция домашних и диких жвачных животных, преимущественно овец), не указана территория, сроки, методы исследования с заверенной печатью и подписью», — говорится в сообщении.

В ветеринарном сертификате также не было информации о методах исследований на инфекционные заболевания. Были нарушены условия ввоза, прописанные в разрешении Россельхознадзора: отсутствовало приложение к ветеринарному сертификату о карантинировании и транзите восприимчивых к болезни Шмалемберга животных и генетического материала из стран Европы на территорию Российской Федерации.

Кроме того, не было предварительного уведомления на подконтрольный товар от страны-экспортера.

Груз оформлен после предоставления от Государственной ветеринарной службы Сербии пояснений о причинах нарушений в оформлении ветеринарного сертификата.