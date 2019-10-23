РИАМО - 23 окт. Более 1 тысячи сертификатов на приобретение технических средств реабилитации выдали инвалидам в Подмосковье с начала 2019 года, общая сумма средств по сертификатам превысила 15 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

В соответствии с региональным законодательством, в Подмосковье жителям, имеющим I, II и III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет предоставляют технические средства реабилитации (изделия), не входящие в федеральный перечень.

«Региональный сертификат на обеспечение техническими средствами реабилитации за счет средств бюджета Московской области выдается инвалиду, он вправе обменять сертификат на техническое средство, которое ему необходимо, в тех организациях, которые включены в наш реестр поставщиков. С начала года выдано 1018 таких сертификатов на общую сумму более 15 миллионов рублей», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В региональный перечень техсредств реабилитации входят аккумуляторы для кресла-коляски с электроприводом, глюкометр с речевым выходом, доска для пересаживания, медицинская многофункциональная механическая кровать, насадка на унитаз с поручнями или без, очки для коррекции зрения, подъемник для ванны с электроприводом.

Кроме того, в перечень включены сиденье, стул и ступенька для ванны, прикроватный столик, коммуникатор для слепоглухих и радионяня для инвалидов по слуху с маленькими детьми.