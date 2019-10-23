РИАМО – 23 окт. Представительница Подмосковья Мария Ласицкене с рекордом турнира победила на Всемирных военных играх, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

С 15 по 29 октября 2019 года в китайском городе Ухань проходят VII Всемирные военные игры. Свыше 9,3 тысячи спортсменов-военных из 109 стран мира соревнуются по 329 дисциплинам в 27 видах спорта.

«Подмосковная спортсменка Мария Ласицкене, выступающая в составе сборной Вооруженных сил РФ в прыжках в высоту, завоевала золото первенства. С третьей попытки она взяла высоту в 2,01 метра, не оставив шансов своим соперницам», – отмечается в сообщении.

На второй и третьей строчках расположились Юлия Левченко с результатом в 1,92 метра и Ирина Геращенко, преодолевшая планку в 1,90 метра. Обе спортсменки представляют сборную Украины.

Результат Ласицкене стал рекордом всего турнира, подчеркивается в материале.

Сборная Вооруженных сил России, в составе которой принимают участие 257 спортсменов в 23 видах спорта, занимает второе место в общекомандном зачете, имея в активе 33 золотые, 33 серебряные и 31 бронзовую награду. Лидирует команда Китая (65-31-18).

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков выразил легкоатлетке слова благодарности за блестяще проведенный сезон и выразил надежду на продолжение победной серии в следующем году.