РИАМО - 23 окт. Новой пристройкой обзаведется городская поликлиника №1 ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница», которая находится на улице Гагарина в городском округе Реутов, на сегодняшний день ведется разработка проекта, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Новый корпус сможет принимать до 250 посетителей в смену. Таким образом, общая мощность поликлиники вырастет в два раза», - подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Ввести корпус в эксплуатацию планируется в 2022 году. В рамках проекта будет обустроено отделение консультативно-врачебного приема с вестибюлем, отделение стоматологии и терапии, дневной стационар, а также административные и технические помещения. При этом общая площадь учреждения составит почти 4,7 тысячи квадратных метров.

Соединить новый корпус со старым зданием поликлиники планируется с помощью перехода на уровне третьего этажа.

Проект реализуется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета.

В рамках возведения нового корпуса также проведут работы по комплексному благоустройству и озеленению прилегающей территории.