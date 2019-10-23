РИАМО – 23 окт. Более 100 социальных объектов появится в ТиНАО к 2023 году, сейчас на территории проживают примерно 400 тысяч человек, сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

«А к 2035 году мы хотим ввести 125 объектов здравоохранения, 700 спортивных комплексов, 300 детских садов, 110 школ и 86 парков. Это гигантские цифры, но мы рассчитываем, что через 15 лет в ТиНАО будут проживать порядка 1,5 миллионов постоянного зарегистрированных граждан, здесь будет создан 1 миллион рабочих мест», – заявил руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Он дополнил, что в настоящее время в новой Москве проживают около 400 тысяч горожан, до присоединения их было 225 тысяч.

Первого июля 2012 года границы Москвы увеличились примерно в 2,4 раза за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья. К столице отошли два городских округа – Троицк и Щербинка, 19 городских и сельских поселений в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах и часть территории Одинцовского и Красногорского районов Подмосковья (ныне городские округа – ред.).