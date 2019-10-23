РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. Девушка выпала с общего балкона многоэтажного дома в микрорайоне Кузнечики подмосковного Подольска и разбилась, сообщила «РИАМО в Подольске» свидетель происшествия.

«В ночь с 21 на 22 октября с общего балкона дома №35 на улице Академика Доллежаля выпала девушка в белой куртке и черных брюках, она разбилась», – сказала свидетель.

Оперативного комментария от представителей правоохранительных органов получить не удалось.