РИАМО - 23 окт. Строительство Внуковской транспортной развязки на 27-ом километре трассы М-1 «Беларусь» завершается в Московской области, говорится в сообщении пресс-службы госкомпании «Автодор».

До конца текущего года строителям предстоит закончить устройство верхних слоев дорожной одежды на трех эстакадах и съездах транспортной развязки, установить шумозащитные экраны, нанести разметку и установить знаки дорожного движения.

«Новая многоуровневая развязка позволит беспрепятственно пересекать в разных уровнях железнодорожный переезд станции Внуково, который характеризуется напряженным графиком движения поездов, около 14-ти часов в сутки. Это увеличит пропускную способность трассы М-1 «Беларусь», соответственно, повысит безопасность дорожного движения и улучшит состояние воздуха в районе», – говорится в сообщении.

Новая развязка также обеспечит транспортную доступность аэропорта Внуково. После ее ввода в эксплуатацию автомобили смогут беспрепятственно добираться от аэропорта до трассы М-1 «Беларусь» за 10 минут.