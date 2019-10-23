РИАМО - 23 окт. В Солнечногорске группа задержания вневедомственной охраны задержала 34-летнего ранее судимого мужчину, который требовал у своей матери деньги, угрожая ей при этом ножом, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Росгвардии по Московской области.

Женщина сама позвонила в систему-112. На вызов прибыл наряд, патрулировавший улицу 2-я Володарская.

«В подъезде многоквартирного жилого дома мужчина требовал у своей матери денежные средства, угрожая ножом. Росгвардейцами был обезврежен 34-летний ранее судимый местный житель, который находился, предположительно, в состоянии наркотического опьянения», – отмечается в материале.

Как стало известно от очевидцев, такие инциденты происходят с задержанным уже не в первый раз. Мужчину передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.