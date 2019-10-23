РИАМО - 23 окт. Неизвестный похитил автомобиль Citroen Jumper стоимостью 1,4 миллиона рублей в микрорайоне Ольгино городского округа Балашиха, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«22 октября в 06:58 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1979 года рождения с заявлением о том, что с 22:00 21 октября до 06:30 22 октября в Балашихе, микрорайон Ольгино, улица Шестая от дома неизвестный похитил автомашину Citroen Jumper 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ «Кража».