РИАМО – 23 окт. Школа на 550 мест появится в Орехово-Зуеве в 2021 году, учреждение расположится на улице Красина, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящий момент завершается этап проектирования объекта. Согласно техническому заданию, будет построено современное учебное здание, которое сможет принять 550 учащихся. В нем появятся кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, пищеблок со столовой, спортивный и актовый залы, библиотека с медиатекой», – отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Прилегающая территория будет благоустроена. Предусмотрено устройство игровых и спортивных площадок, создание зон отдыха. Новое здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«При проектировании особое внимание будет уделено вопросам безопасности и комфортности учебного заведения», – подчеркнул Локтев.

Проектирование и строительство нового объекта образования предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.