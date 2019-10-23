РИАМО - 23 окт. Во всех автобусах, трамваях, электробусах и троллейбусах «Мосгортранса» с сентября 2019 года есть возможность оплачивать проезд с помощью банковской карты или смартфона, за это время этим воспользовались более 2,2 миллиона раз, говорится в сообщении пресс-службы ГУП «Мосгортранс».

При этом ежедневно бесконтактным способом оплаты с помощью банковских карт или смартфонов пользуются более 40 тысяч пассажиров. Это крайне удобно, ведь для оплаты достаточно поднести карту или телефон к валидатору.

«Благодаря оплате проезда банковскими картами и смартфонами, совершать поездки на городском транспорте стало гораздо удобнее. Такая схема подходит для тех, кто обычно не пользуется картой «Тройка». Например, гостям из других регионов или иностранным туристам. Стоимость проезда фиксирована, она составляет 42 рубля. Это на 13 рублей дешевле, чем билет у водителя», – рассказал директор службы доходов и контроля ГУП «Мосгортранс» Кирилл Кисляков.

Услугу бесконтактной оплаты проезда запустили в мае 2018 года более чем на 40 маршрутах, что упростило жизнь гостям чемпионата мира по футболу. С того времени сервисом воспользовались свыше 4 миллионов пассажиров. При этом около 60% пассажиров оплачивали проезд банковской картой, а остальные использовали смартфоны.