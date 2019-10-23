РИАМО – 23 окт. В этом году в 14 подмосковных парках появятся теннисные и шахматные столы, так, на территории 10 зон отдыха они уже оборудованы, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Столы появились в Домодедове в парке «Елочки», в Одинцове в парке «Раздолье», в городском парке Ивантеевки, в Сергиевом Посаде в парке «Скитские пруды», в городском парке Солнечногорска, в городском парке Клина, в парках имени Льва Толстого и «Экоберег» в Химках, в городском парке в Богородском округе, в центральном парке в Долгопрудном.

«Скоро столы появятся в Наро-Фоминске в парке «Калининец», в городских парках Дубны, Ступина и Шатуры. Новое игровое оборудование (теннисные и шахматные столы) выполнены из высококачественного белого цемента марки м 600 и прочным армирующим каркасом внутри, а также с применением натурального заполнителя, белого мрамора», – заявил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Он заверил, что все столы выполнены с учетом размеров, отвечающих мировым стандартам, а идеальную поверхность, которая проходит от трех до пяти этапов полировки по-настоящему оценят любители настольного тенниса.

Учитывая плотность и гладкость поверхности, отскок теннисного шарика получается отличным, дополнил Хайкин.

«Данные игровые столы давно зарекомендовали себя в странах Европы, но к нам добрались сравнительно недавно, так как для производства требуются богатые знания и технологии, позволяющие сделать надежное игровое оборудование, которое при должном уходе прослужит 30 и более лет», – подытожил министр.