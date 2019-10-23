РИАМО - 23 окт. Жители территориального управления Менделеево обсудили с главой городского округа Солнечногорск Владимиром Слепцовым проект будущего благоустройства территории вблизи набережной реки Клязьмы, на реке планируют сделать мост со световыми арками, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В концепции развития общественного пространства общей площадью 1156 квадратных метров — обновленный мост со светодиодной подсветкой, пешеходная зона с лавочками для отдыха и освещением, а также современная спортивная площадка для скейтбордистов.

«Мы давно мечтаем превратить нашу набережную и левый берег Менделеева в красивое и ухоженное место. В этом году нам сделали большой подарок – благоустроили территорию около дома культуры, здесь появилась большая детская площадка и пешеходная зона, теперь мы планируем развивать эту территорию дальше, вдоль реки Клязьмы», – отметила жительница Менделеева Лилия Хотькова.

В ходе встречи жители также обратили внимание главы на перебои с освещением по пути к домам №№1, 3 на улице Левобережной. Слепцов дал поручение коммунальным службам провести работы по восстановлению освещения до предстоящих выходных. Также в этом году будет наведен порядок в акватории реки Клязьмы.

«С жителями Менделеева обсудили проект благоустройства набережной реки Клязьмы на следующий год. Место очень живописно и популярно среди менделеевцев, наша задача – лишь сделать это пространство комфортнее. Оборудуем освещение, пешеходные дорожки, восстановим мостики, появится детский городок и скейтпарк», – подчеркнул Слепцов.

Он добавил, что до конца года жители могут передать свои замечания и предложения к проекту в территориальное управление. А после завершения всех работ проведут озеленение и высадят деревья.

С проектом благоустройства второй очереди общественного пространства можно ознакомиться в территориальном управлении по адресу: поселок Менделеево, улица Институтская, дом 7.