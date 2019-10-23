РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 23 окт. В подмосковном Подольске в ходе осеннего призыва призвали на военную службу около 150 человек, первая отправка военнослужащих состоялась 22 октября, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

О ходе подготовки и организации осеннего призыва граждан на военную службу в 2019 году сообщил военный комиссар Подольска Владимир Коротких. В Подольске был разработан план подготовки и проведения призыва на военную службу граждан, состоящих на воинском учете. В нем предусмотрены все мероприятия, необходимые для обеспечения качественной организации призыва, были запрошены сведения о призывниках в учреждениях здравоохранения, органах внутренних дел, ЗАГС и других.

«Всего в Подольске из числа новобранцев к осеннему призыву подготовлено 29 водителей категории «С» в автошколе ДОСААФ. Проведены инструкторско-методические занятия с врачами-специалистами медкомиссии по вопросам медицинского обеспечения призывной кампании», – говорится в сообщении.

В материале отмечается, что 1 октября начался осенний призыв граждан на военную службу.

«Установленный план для городского округа Подольск составляет 285 человек. По состоянию на 22 октября на заседание призывной комиссии прибыли 583 человека, из них 147 призваны на военную службу», – уточняется в сообщении.

Первая отправка призывников в Вооруженные силы РФ была проведена 22 октября.