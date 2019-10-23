РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 23 окт. Студенческая универсиада прошла на стадионе «Авангард» в Домодедове, между собой состязались четыре команды, лучшей в общекомандном зачете стала команда филиала РГГУ, сообщается в официальной группе комитета по культуре, делам молодежи и спорта округа в соцсети «ВКонтакте».

«Вчера (22 октября – ред.) на стадионе «Авангард» прошла уже ставшая ежегодной Студенческая универсиада под лозунгом «Скажи наркотикам НЕТ», в которой приняли участие два высших учебных заведения города – РосНоу и РГГУ, а также колледж среднего профессионального образования «Московия». Гостями соревнований стали студенты МСЭИ из города Видное», – говорится в сообщении.

На торжественном открытии с напутственной речью выступили депутат совета депутатов округа, директор стадиона «Авангард» Владимир Редькин, депутат Мособлдумы Олег Жолобов, зампред комитета по культуре, делам молодежи и спорта Домодедова, начальник отдела спорта Юрий Гапчук, главный инспектор по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям и главный специалист отдела по антитеррористической безопасности Валерий Целуйко.

Участники соревновались в волейболе, мини-футболе, перетягивании каната, настольном теннисе и шахматах.

По итогам универсиады первое место в волейболе, мини-футболе, шахматах (парни) и общекомандном зачете заняла команда РГГУ. В канате первое место заняла команда РосНоу. В настольном теннисе и шахматах (девушки) победила команда колледжа «Московия».