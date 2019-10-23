РИАМО - 23 окт. Мужчину с ранением груди госпитализировали в Раменском городском округе, по подозрению в нападении задержан гражданин 1972 года рождения, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«22 октября в 07:00 в Раменском городском округе, деревня Марково, улица Центральная бригадой скорой помощи с проникающим колотым ранением грудной клетки доставлен и госпитализирован мужчина 1962 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска за совершенное преступление задержали мужчину 1972 года рождения. Преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

Собеседник дополнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В отношении задержанного избрана мера пресечения – подписка о невыезде.