РИАМО - 23 окт. Бесплатные экскурсионные маршруты разработали в Подмосковье для жителей старшего возраста в рамках программы «Активное долголетие», так, подготовлены маршруты в Дмитрове, Зарайске и Истре, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму Московской области.

«Комитетом по туризму Московской области и министерством социального развития Московской области ведется активная работа по популяризации и продвижению социального проекта «Активное долголетие» для жителей старшего поколения. В числе приоритетных задач и направлений, стоящих перед комитетом, – работа с социальным блоком. Одной из последних программ стали бесплатные экскурсионные маршруты», – отмечается в сообщении.

Так, в Дмитрове участники проекта смогут посетить музей Дмитровской лягушки, местный кремль и Николо-Пешношский мужской монастырь. В Зарайске, помимо знаменитого кремля, подготовлена экскурсия в Иоанно-Предтеченском соборе. Гостей Истры ждет поход в Воскресенский Ново-иерусалимский ставропигиальный мужской монастырь и посещение музея отечественной военной истории на территории конноспортивного клуба «Дивное».

Записаться и посмотреть полный список экскурсий можно на сайте проекта «Активное долголетие».

На данный момент в экскурсионной программе «Активное долголетие» задействовано 47 округов.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Она разработана во исполнение майского указа президента РФ по увеличению к 2024 году средней продолжительности жизни населения до 67 лет.