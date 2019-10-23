РИАМО - 23 окт. В подмосковных Мытищах состоялось подписание договора на поставку вагонов метро в Бакинский метрополитен, документ подписали гендиректор АО «Метровагонмаш» Борис Богатырев и председатель ЗАО «Бакинский метрополитен» Заур Мир Тофик оглы Гусейнов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Мытищ.

«Это не первый, а очередной контракт - 60 вагонов за три года. Сделка выгодна и заводу, и Бакинскому метрополитену. Конечно, 60 вагонов для мытищинского завода не так много, но зато завод сможет заранее планировать свои возможности, а мы получаем фиксацию цены на три года», - сказал Заур Мир Тофик оглы Гусейнов.

Согласно контракту, с 2020 до 2023 года для метрополитена города Баку будут построены 12 пятивагонных поездов серии 81-765.4Б/766.4Б. Поезда этой серии уже успешно эксплуатируются в Бакинском метрополитене. Специально для бакинских вагонов разработана оригинальная цветографическая схема, изменен дизайн фар, используется информационная система, адаптированная к местным условиям.

«Метровагонмаш» и Бакинский метрополитен связывает долгая история взаимовыгодного сотрудничества. Завод поставляет подвижной состав в столицу Азербайджана с 1967 года. Сегодня в подземной транспортной системе Баку эксплуатируют свыше 300 вагонов метро, изготовленных в Мытищах.

В день подписания очередного контракта на АО «Метровагонмаш» состоялось открытие мемориальной доски в честь первого заместителя председателя Совета министров СССР, президента Республики Азербайджан с 1993 по 2003 год Гейдара Алиева. По его поручению на территории завода был построен и введен в эксплуатацию новый вагоносборочный корпус, в котором сейчас располагаются основные производственные цеха.

В память об этом событии гости посадили красные клены на заводской аллее вблизи цеха №217.