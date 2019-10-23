РИАМО - 23 окт. Компанию ООО «Мэркури Элит», зарегистрированную в деревне Барвиха Одинцовского городского округа Подмосковья, привлекли к ответственности за двойное нарушение природоохранного права, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«В ходе проверки установлено, что сотрудники компании грубо нарушили правила обращения с отходами. Последние хранились в контейнере, стоящем на открытом грунте, на не оборудованной для временного накопления площадке», – отмечается в материале.

Также инспекторы эконадзора выявили разливы нефтепродуктов на земельном участке.

В итоге ООО «Мэркури Элит» вынесли постановление об административном наказании. Компанию оштрафовали на 200 тысяч рублей.