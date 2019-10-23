РИАМО – 23 окт. Новую школу на 825 учащихся в микрорайоне №5 Чехова планируют построить в 2021 году, финансирование осуществляется за счет средств бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Подмосковья.

«В настоящий момент завершается этап проектирования объекта. Согласно плану, в рамках проекта будет построено новое современное учебное здание, которое сможет принять 825 учащихся. В нем появятся все необходимые кабинеты и помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, пищеблок со столовой, аудитории для занятий спортом и творчеством, актовый зал для проведения общешкольных мероприятий», – сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Прилегающая территория будет благоустроена. Предусмотрено устройство игровых и спортивных площадок, создание зон отдыха. Новое здание будет оборудовано с учетом доступности для маломобильных групп населения.

«При проектировании особое внимание будет уделено вопросам удобства передвижения, безопасности и комфортности учебного заведения», – отметил Локтев.

Проектирование и строительство нового объекта образования предусмотрено государственной программой Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Финансирование осуществляется за счет средств бюджета.