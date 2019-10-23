РИАМО - 23 окт. В Подмосковье 300 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья получат именные губернаторские стипендии, соответствующее постановление главы региона есть в распоряжении РИАМО.

«Назначить именные стипендии губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. <…> Министерству образования Московской области произвести выплату именных стипендий в 2019 году <…> в пределах средств, предусмотренных в бюджете Московской области на 2019 год на выплату именных стипендий губернатора Московской области в сфере образования для детей-инвалидов с ограниченными возможностями здоровья», – говорится в документе.

Всего в 2019 году именные стипендии губернатора в сфере образования получат 300 детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья из разных округов Подмосковья.

Именная стипендия губернатора в сфере образования для детей-инвалидов и детей с ОВЗ вручается с 2010 года. Она дается тем, кто наиболее успешно освоил учебные программы и принимает активное участие в мероприятиях в сфере образования. Также стипендию получают победители и призеры российских, областных, муниципальных конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований и творческих фестивалей.