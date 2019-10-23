РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 23 окт. В подмосковных Люберцах тяжолоатлеты провели для школьников мастер-класс по мас-рестлингу, ребят познакомили с теорией и практикой, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

22 октября люберецкий тяжелоатлет Евгений Петров вместе с президентом Федерации мас-рестлинга города Москвы Дмитрием Васильевым провел мастер-класс для учащихся школы №28 микрорайона Самолет.

«Знакомство школьников с мас-рестлингом началось с теории. Спортсмены рассказали детям историю возникновения данного вида спорта, показали его технику. После чего ребята смогли поучаствовать в мастер-классе. Кроме того, школьники устроили состязания и выяснили, кто же из них самый сильный», – говорится в сообщении.

Мастер-класс прошел в целях популяризации и развития мас-рестлинга в городском округе Люберцы.

Евгений Петров является обладателем титула чемпиона и рекордсменом России, Европы, мира по силовым видам спорта, мастером спорта международного класса, обладателем наивысшего спортивного звания «Элита России».