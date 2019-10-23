РИАМО - 23 окт. Технический осмотр тракторной и самоходной техники провели в коломенской управляющей компании «Департамент городского хозяйства», особое внимание уделили исправности оборудования и тормозов, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

«Такое ежегодное мероприятие проводится для того, чтобы обеспечить безаварийную эксплуатацию техники. Особое внимание при проверке обращают на исправность базовой части машины, работу всех механизмов, электрооборудования и тормозной системы», - говорится в сообщении.

В «Департаменте городского хозяйства» на сегодняшний день на вооружении 13 единиц специализированной техники. Она всесезонная, в зависимости от применяемого навесного оборудования выполняет различные задачи: расчистку снега, смет мусора и увлажнение дорог, кошение травы.

«Мы заинтересованы в качественном содержании территории всего нашего муниципалитета. Для этого есть и кадровые ресурсы, и достаточное количество техники для уборки. Коммунальные службы должны оперативно реагировать на обращения жителей, нужно максимально сокращать сроки от момента подачи жалобы до решения проблемы», - отметил глава Коломенского городского округа Денис Лебедев.