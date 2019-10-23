РИАМО - 23 окт. С помощью современных технологий, а именно 3D-визуализации, в подмосковной Коломне планируют воссоздать когда-то утерянную часовню святого Александра Невского, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Коломна готовится отметить День народного единства и праздник Казанской иконы Божией Матери. Мероприятия начнутся на Соборной площади, где в 10 часов состоится божественная литургия. По ее окончании, в 12 часов, отсюда по улицам Старого города отправится традиционный крестный ход.

«В 17:00 коломенцев приглашают на площадь Двух Революций на программу «Один день Житной площади». Кульминацией праздника будет торжественное открытие смотровой площадки над обнаруженным в 2017 году фундаментом часовни святого Александра Невского», - говорится в сообщении.

С помощью современных цифровых технологий, в том числе 3D-визуализации, гостям праздника продемонстрируют воссозданный вид утерянной святыни. Над площадью оживут картины из прошлого Коломны.

«Реализация проекта благоустройства часовни Александра Невского даст нашему городу еще одно место для отдыха жителей и точку притяжения для туристов», - отметил глава городского округа Денис Лебедев.