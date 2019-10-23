РИАМО - 23 окт. На официальном открытии творческого коворкинга в Коломне для специалистов, занимающихся текстилем, гостям предложили попробовать на вкус тутового шелкопряда, говорится в сообщении пресс-службы администрации Коломенского городского округа.

Новый музей-лаборатория «Шелковая фабрика» начал работать под девизом «Соткано Коломной» по адресу: улица Уманская дом №3.

«22 октября состоялось официальное открытие творческого коворкинга нового арт-пространства. Гости мероприятия смогли не только узнать о наполнении фабрики, но и услышать ее «сердце», познакомиться с именитым вьетнамским дизайнером и даже попробовать на вкус тутового шелкопряда – основного поставщика природной шелковой нити», - говорится в сообщении.

«Шелковая фабрика» – это новый проект объединения музейных производств «Коломенский осад», получивший поддержку министерства инвестиций и инноваций Московской области. Отправной точкой его воплощения явилось осознание того, что с XVIII века Коломна, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом, была центром по производству красивых, дорогих и нарядных шелковых тканей.

Возрождать традиции прошлого и вдохновляться новыми творческими идеями коломенские мастера будут в стенах, где с 1823 года творили шелковое искусство купцы братья Бабаевы.

Презентацию коворкинга посетила знаменитая дизайнер из Вьетнама – госпожа Данг Тхи Минь Хань, чью шелковую одежду можно увидеть на показах в Азии, Европе и США.