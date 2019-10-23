РИАМО - 23 окт. Управляющие компании Ступина, Раменского и Подольска привели в порядок входные группы подъездов жилых домов по предписанию подмосковной Госжилинспекции, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В Ступине в ходе проверки дома №7 по улице Авиаторов жилищные инспекторы Московской области выявили нарушения законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности. На входных дверях подъездов отсутствовали самозакрывающие устройства», – говорится в сообщении.

В отношении должностного лица ООО «Центр сопровождения программ» возбуждено дело об административном правонарушении с последующим наложением штрафа. После получения предписания надзорного ведомства УК выполнила работы в полном объеме в установленные сроки.

Восстановить остекление тамбурных дверей, а также обеспечить плотный притвор пришлось управляющей компании «Раменская УК» после проверки обращения жителей дома №13 по улице Свободы в Раменском. В отношении УК возбуждено дело об административном правонарушении. Проверка исполнения предписания показала, что ремонт тамбурных дверей проведен, самозакрывающие устройства установлены.

Факты, изложенные в обращении жителей дома №2/23 по улице Карла Маркса в Подольске, подтвердились в результате проверки жилищных инспекторов. Ступени крыльца имели сильные разрушения, что нарушает правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда.

В связи с этим в отношении УК «МУЖРП №1» составлен протокол по статье 14.1.3 ч.2 КоАП РФ. Сумма административного штрафа составила 125 тысяч рублей. Устранение выявленных нарушений также зафиксировано контрольной проверкой.

«Управляющие компании должны регулярно проводить осмотры входных групп и оперативно устранять все выявленные нарушения. Госжилинспекция Московской области готова помочь недобросовестным управляющим компаниям с этой обязанностью посредством предписаний и административных штрафов», – сказала руководитель Госжилинспекции Московской области - главный государственный жилищный инспектор региона Ольга Федина.