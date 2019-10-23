РИАМО - 23 окт. Реализация программы реновации поможет сократить существующую очередь на жилье поскольку очередники, ставшие участниками программы, сохраняют все права на получение жилплощади по нормам, установленным законом именно для этой категории граждан, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

«У нас насчитывается около 25 тысяч очередников, которые стали участниками программы реновации. Эта программа и программа предоставления жилья нуждающимся гражданам связаны между собой. И из тех 15 тысяч жителей, переселение которых мы начали по реновации, часть составляют очередники», – заявил заместитель руководителя департамента градостроительной политики Андрей Валуй.

Программа реновации была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным 1 августа 2017 года. В нее включено 5173 дома. Перед городскими властями стоит задача переселить из старого жилья около 1 миллиона человек.

На сегодняшний день по программе идет переселение в 42 новостройки. Сегодня в строительстве находится 136 домов, еще 61 дом – в стадии проектирования.

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