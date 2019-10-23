РИАМО - 23 окт. В Московской области проводится смотр готовности аварийно-восстановительных подразделений предприятий жилищно-коммунального хозяйства к зимнему периоду, в рамках смотра отмечена высокая степень готовности филиала ГУП МО «КС МО» «Ногинский водоканал», говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

На территории Богородского городского округа в смотре приняли участие более 10 предприятий ЖКХ и управляющих компаний, таких как: ООО «БКС», ОАО «НПТО ЖКХ», филиалы ГУП МО «КС МО» «НРСВ» и «НВК», МУП «УМКД БГО», УК «Жилфонд», УК «Приоритет БГО» и другие.

«В рамках мероприятия комиссией, состоящей из уполномоченных представителей министерства ЖКХ, министерства энергетики, Госжилинспекции, была проверена укомплектованность штата аварийно-восстановительных подразделений, оснащенность их спецтехникой и необходимым оборудованием, а также их материальное обеспечение», – отмечается в сообщении.

Филиал ГУП МО «КС МО» «Ногинский водоканал» благодаря сплоченности и отлаженной профессиональной работе коллектива получил высокую оценку готовности предприятия к предстоящему зимнему периоду 2019-2020 годов.