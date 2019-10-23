РИАМО – 23 окт. В Москве в среду начал работу фестиваль «Городское пространство: взгляд будущих градостроителей», к обсуждению авторитетным жюри представлено более 300 работ, выполненных студентами 47 строительных и архитектурных колледжей из 28 городов России, а также из Белоруссии, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«Фестиваль проводится уже в четвертый раз. С каждым годом растет число образовательных учреждений, количество работ, расширяются география и тематика проектов. В этом году конкурсная программа фестиваля проводится по девяти разделам, включающим 13 номинаций», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что в числе новых разделов «Графический и промышленный дизайн». Тут будут оцениваться плакаты, граффити, городская навигация, объекты визуальной коммуникации, а в фокусе номинации «Предметный и промышленный дизайн в архитектуре зданий и интерьеров» – предметы и коллекции мебели, светильники, текстиль, керамика, а также ковка и стекло.

В свою очередь директор ГБУ «Мосстройинформ» («Дом на Брестской») Фарит Фазылзянов дополнил, что теперь фестиваль охватывает все области архитектурного, дизайнерского и ландшафтного проектирования.

«Увидеть студенческие работы москвичи и гости столицы смогут в дни проведения фестиваля – с 23 октября по 6 ноября. Экспозиция будет доступна для посещения по будням с 10:00 до 20:00», – пояснил он.