РИАМО (ПОДОЛЬСК) –23 окт. Рабочие завершили обустройство парковок и тротуара на Рязановском шоссе в подмосковном Подольске в рамках благоустройства территории у МЦД-2, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В Подольске в рамках реализации проекта благоустройства территорий, прилегающих ко второму Московскому центральному диаметру – крупнейшему транспортному проекту Москвы и Московской области, позволяющему улучшить транспортную доступность между регионами – выполнен ряд работ по благоустройству. В частности, уже проведено обустройство парковок и ремонт тротуара по Рязановскому шоссе», – говорится в сообщении.

Также прошел ремонт асфальтобетонного покрытия по улице Тепличной, ремонт тротуара и участка автомобильной дороги по улице Железнодорожной.

В настоящее время провели работы по замене асфальтового покрытия конечной остановки «Стройиндустрия», завершаются работы по замене асфальтового покрытия на Привокзальной площади.