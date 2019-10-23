РИАМО (БАЛАШИХА) – 23 окт. В Балашихе благоустроили дворовые территории на улицах Карла Маркса и Крупской, по губернаторской программе отремонтировали асфальт, озеленили территорию, установили площадки для сдачи норм ГТО, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов совместно с главой Балашихи Сергеем Юровым в среду во время рабочего визита проинспектировал ход работ по благоустройству дворов на улице Карла Маркса и улице Крупской в Балашихе.

«На улице Карла Маркса, дом №10/6 отремонтировали асфальт проездов и тротуаров, обустроили парковки, установили детские площадки и площадки для сдачи норм ГТО. Также выполнено озеленение территории, установлены новые опоры освещения. Финансирование составило 18,4 миллиона рублей из средств муниципального бюджета», – говорится в сообщении.

Проведены работы в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды» и во дворе дома №13 на улице Крупской. Сумма финансирования составила 14,2 миллиона рублей.

«Я видел, что здесь было «до», и вот сейчас приехал посмотреть на «после». Конечно, сейчас это современные площадки для детей, которые отвечают всем требованиям. Всего в городе в этом году запланировано отремонтировать порядка 50 дворов», – отметил Брынцалов.

Он добавил, что всего в 2019 году в муниципалитете на эту программу выделено более 400 миллионов рублей. Все нормы благоустройства были соблюдены.

По словам Сергея Юрова, программу комплексного благоустройства дворовых территорий в Балашихе планируют завершить до ноября.