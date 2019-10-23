РИАМО - 23 окт. ООО «Дими-Центр» оплатило штраф в размере более 2,9 миллиона рублей за участие в картельном соглашении в сфере архивирования документов, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного УФАС России.

Ранее в отношении компаний было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных торгах на поставку оборудования и компонентов для микрофильмирования, а также услуг по ремонту и обслуживанию репрографического оборудования, проводимых ГБУ МО «Московский областной архивный центр», ФГБУ «Российская государственная библиотека», Федеральным архивным агентством, ГБУ города Москвы «Центральный государственный архив города Москвы» и другими.

«В результате реализации картельного соглашения участники смогли заключить государственные контракты на сумму белее 39 миллионов рублей. Московское областное УФАС России признало ООО «Дими-Центр» и ООО «БизнесСкан» нарушившими пункт 2 части 1 статьи 11 Федерального закона от 26 июля 2007 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», – отмечается в сообщении.

Арбитражный суд города Москвы подтвердил правильность вынесенного управлением решения, после чего ООО «Дими-Центр» оплатил административный штраф в размере более 2,9 миллиона рублей.