В ночь с 22 на 23 октября у известной телеведущей и медика Елены Малышевой подскочило давление. Ведущая программ «Здоровье» и «Жить здорово!» вызвала скорую помощь, а по дороге в Боткинскую больницу записала несколько видео для Instagram, где напомнила подписчикам, что делать при гипертоническом кризе. Сейчас здоровье главного теледоктора страны в норме. Редакция РИАМО публикует советы для гипертоников от Елены Малышевой.

При резком скачке давления

Доктор медицинских наук Елена Малышева утром 23 октября поделалась со своими подписчиками в социальной сети Instagram пережитым опытом гипертонического криза, когда у нее поднялось давление до отметок 200/130.

«Сегодня первый раз в жизни у меня поднялось артериальное давление до очень высоких цифр. Давление – это всегда угроза инсульта! Я врач и знаю, что делать. Очень важно, чтобы в таких ситуациях вы тоже вели себя правильно», — написала Малышева.

Телеведущая дала несколько советов о том, что делать при резком скачке давления.

Первое, что нужно сделать, если артериальное давление поднялось выше 140/90, — вызвать скорую помощь. Если вы в квартире в одиночестве, стоит открыть входную дверь, советует Малышева: так врачи смогут войти в квартиру, если вы к их приезду потеряете сознание.

Также ведущая программы «Здоровье» рекомендует выпить «Капотен» — препарат, медленно снижающий давление. По ее словам, быстро снижать давление нельзя.

Еще один совет Малышевой — не отказываться от госпитализации, даже если медики снизили уровень давления. Важно провести обследование и выяснить причину резкого изменения самочувствия.

Малышева также приводит список анализов, которые обязательно нужно сделать в больнице. Это биохимический анализ крови (врачи должны выяснить уровень креатинина, электролитов (калий, магний, натрий), ТТГ, холестерина, гликированного гемоглобина), сделать анализ мочи, ЭКГ и эхокардиографию. Возможно, потребуется УЗИ почек или КТ головы.

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При подозрении на гипертонию

© сайт мэра Москвы

На сайте телепередач «Здоровье» и «Жить здорово!», которые ведет Елена Малышева, есть раздел, посвященный рекомендациям при гипертонии. В частности, о том, как подготовиться к приему врача, если вы обращаетесь по поводу гипертонии.

Во время визита в медучреждение пациентам рекомендуют взять с собой список принимаемых препаратов и пищевых добавок — некоторые из них могут повышать давление. Перед измерительной процедурой желательно не употреблять пищу и напитки, содержащие кофеин.

Поскольку время на приеме в поликлинике ограничено, стоит заранее записать свои вопросы к врачу, а также все наблюдаемые симптомы. На сайте отмечается, что наличие или отсутствие болей в груди или затрудненного дыхания помогут врачу определить, насколько серьезным должно быть лечение.

Рекомендуется вспомнить, болел ли кто-то в семье гипертонией, другими заболеваниями сердца, диабетом, был ли у близких родственников повышенный уровень холестерина или инсульты. Кроме того, изменения в состоянии здоровья могут быть спровоцированы сильным стрессом — не забудьте сообщить врачу об этом.

По возможности стоит взять с собой на прием члена семьи или друга — он может помочь запомнить всю информацию, которую даст врач.

Приготовьтесь задать доктору следующие вопросы: какие требуются диагностические процедуры? Нужны ли лекарства, какие? Какую пищу стоит есть, а какую нет? Каков должен быть уровень физической нагрузки? Какие ограничения следует соблюдать? Нужно ли обратиться к более узкому специалисту? Стоит выяснить, как часто нужно мерить давление у врача и в домашних условиях, есть ли альтернатива назначенному лечению, дешевые аналоги лекарств. Обязательно сообщите специалисту о наличии других заболеваний и спросите, как совмещать лечение.

Также будьте готовы к обсуждению режима питания и физической нагрузки.

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Отказ от соли и физическая нагрузка

На сайте телепередач, которые ведет Малышева, также даны советы по изменению образа жизни для людей, которым уже поставили диагноз и прописали лечение.

Так, при гипертонии рекомендуется перейти на диету с меньшим количеством соли – от 1,5 до 2,3 грамм в день. «1500 мг натрия в день — это максимальная доза для людей старше 50 лет, больных гипертонией, диабетом или хроническими заболеваниями почек. Для остальных людей максимальная доза натрия составляет 2300 мг в день», - уточняется на сайте.

Малышева в своих передачах советует диету DASH: фрукты, овощи, цельные злаки, мясо домашней птицы, рыбу и нежирные молочные продукты.

При этом людям с избыточным весом и ожирением рекомендуется снижать вес. Это поможет понизить кровяное давление и уменьшит риск осложнений. Даже потеря нескольких килограмм при повышенном весе может помочь.

Регулярная физическая нагрузка также поможет дольше оставаться в здоровой форме, понизить давление и справиться со стрессом.

«Большинству здоровых взрослых рекомендуется по крайней мере 150 минут умеренных аэробных нагрузок или 75 минут интенсивной аэробной нагрузки в неделю, или комбинация умеренной и интенсивной аэробной нагрузки», говорится на сайте.

Конечно же, рекомендуется отказ от курения и ограничение употребления алкогольных напитков. Вместо этого справляться со стрессом советуют с помощью техник расслабления мышц, глубокого дыхания и медитации.